Гризманн: "Я слишком уважаю "Атлетико", чтобы покинуть клуб сейчас"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн высказался о принятом им решении остаться в своем нынешнем клубе.

"Я остался главным образом из-за трансферного бана. Я чувствовал, что должен остаться. Было бы грязно со моей стороны - уйти. Я бы не был собой сегодня или тем человеком, которым являюсь, если бы я покинул этот клуб таким образом. Я слишком уважаю этот клуб и людей в нем, чтобы уйти сейчас", - цитирует 26-летнего нападающего FourFourTwo.

Напомним, Торрес продлил контракт с "Атлетико". | soccernews.ru