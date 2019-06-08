Гризманн: "Я знаю, за какой клуб буду играть"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что знает, в каком клубе он продолжит карьеру. Об этом сообщает Le10sport.com.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на француза является "Барселона".

"Я уже знаю, в каком клубе буду играть", - сказал футболист.

Сейчас сумма отступных за 28-летнего форварда - 200 миллионов евро, но с 1 июля она уменьшится до 120 млн евро.

В минувшем сезоне Гризманн участвовал в 47 матчах, отметившись 21 голом и 10 точными передачами.

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