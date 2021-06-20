Гризманн ярко высказался о Роналду

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Гризманн ярко высказался о Роналду

Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением о форварде национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

"Роналду вдохновляет всех нас. Он является уникальным и совершенным футболистом. Криштиану забивает обеими ногами и головой. Роналду - это пример для подражания и образец для любого начинающего игрока", - приводит слова Гризманна Marca.

Франция и Португалия встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Матч состоится 23 июня, и начнется в 22:00 мск.

Не пропустите: Роналду сделал яркое заявление после поражения Португалии от Германии в матче Евро-2020. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Месси, после такого, пуделя к телу на 2-3 месяца не подпустит.А если о Роналду,то я пожалуй соглашусь.Футболиста прекраснее и успешнее Криша нет во всей вселенной.Кстати,недавно португальский футболист поставил очередной рекорд в Инстаграмме , на него подписались более 300 млн человек.Ещё лидер сборной Португалии принял участие уже на 5 Евро.Не говоря о других рекордах во всех сферах жизни.Благодаря его трудолюбию и целеустремленности, в данный момент , он такой ,какой есть.Факты + статистика = вещь упрямая.

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lesnovsky

Обеими ногами и головой???.... Месси его одной левой сделал.... Так кто гений???.... Хе-хе-хе-хе...

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