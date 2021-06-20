Гризманн ярко высказался о Роналду

Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением о форварде национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

"Роналду вдохновляет всех нас. Он является уникальным и совершенным футболистом. Криштиану забивает обеими ногами и головой. Роналду - это пример для подражания и образец для любого начинающего игрока", - приводит слова Гризманна Marca.

Франция и Португалия встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Матч состоится 23 июня, и начнется в 22:00 мск.

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