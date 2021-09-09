Гризманн ярко высказался о возвращении в "Атлетико"

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Гризманн ярко высказался о возвращении в "Атлетико"

Фото твиттер "Атлетико"

Форвард Антуан Гризманн поделился эмоциями после презентации в качестве игрока "Атлетико".

Напомним, что футболист вернулся в мадридский клуб спустя два года после ухода в "Барселону" за 120 миллионов евро.

"Матрасники" арендовали француза в последний день трансферного окна с правом выкупа за 40 миллионов.

"Я очень счастлив, у меня улыбка до ушей. Я не спал 10 дней, ожидая этого момента, и я наслаждаюсь им со своей семьей. В каждом матче я буду отдавать все силы за клуб, приложивший огромные усилия для моего возвращения. Зная, что "Атлетико" захотел меня вернуть, я мог дать только положительный ответ. Этот клуб - лучшее место для меня, чтобы быть счастливым на поле и за его пределами", - цитирует Гризманна Marca.

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