Гризманн ярко высказался о возвращении в "Атлетико"

Фото твиттер "Атлетико"

Форвард Антуан Гризманн поделился эмоциями после презентации в качестве игрока "Атлетико".

Напомним, что футболист вернулся в мадридский клуб спустя два года после ухода в "Барселону" за 120 миллионов евро.

"Матрасники" арендовали француза в последний день трансферного окна с правом выкупа за 40 миллионов.

"Я очень счастлив, у меня улыбка до ушей. Я не спал 10 дней, ожидая этого момента, и я наслаждаюсь им со своей семьей. В каждом матче я буду отдавать все силы за клуб, приложивший огромные усилия для моего возвращения. Зная, что "Атлетико" захотел меня вернуть, я мог дать только положительный ответ. Этот клуб - лучшее место для меня, чтобы быть счастливым на поле и за его пределами", - цитирует Гризманна Marca.

Не пропустите: Куман высказался об уходе Гризманна. | http://soccernews.ru