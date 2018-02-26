Гризманн забил 150-й гол в клубной карьере

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Атлетико" разгромил "Севилью" со счетом 5:2.

Хет-трик в этом поединке сделал французский нападающий мадридского клуба Антуан Гризманн.

После этого на его счету стало 150 голов в клубной карьере: 52 мяча он забил за "Реал Сосьедад" и 98 - за "Атлетико".

Также 26-летний Гризманн 19 раз отличился за сборную Франции.

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