Гризманн забил девять голов после 11 последних ударов по воротам в Ла Лиге

В матче 28-го тура чемпионата Испании "Атлетико" крупно победил "Сельту" (3:0).

Счет в этом поединке открыл французский нападающий мадридского клуба Антуан Гризманн.

Стоит отметить, что 26-летний форвард забил девять голов после 11 последних ударов по воротам в Ла Лиге.

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