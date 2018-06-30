Гризманн забивает быстрый гол в ворота сборной Аргентины

Сборная Франции достаточно быстро вышла вперёд в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Аргентины.

На 13-й минуте встречи пенальти реализовал форвард "трёхцветных" Антуан Гризманн.

Стоит отметить, что за несколько минут до гола Гризманн ударом со штрафного угодил в перекладину.

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