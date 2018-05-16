Гризманн забивал в каждом раунде плей-офф Лиги Европы

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн забивал в каждом из раундов плей-офф текущего розыгрыша Лиги Европы.

Так, за 8 матчей турнира, в которых он принимал участие, 27-летний нападающий "матрасников" отметился 6 результативными ударами во всех стадиях на выбывание. Также в этих играх он отдал 5 результативных передач.

Напомним, Гризманн забил и второй мяч "Атлетико" в финале Лиги Европы. | soccernews.ru