Гризманн задумался над сменой клуба

Фото: инстаграм Антуана Гризманна

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн может покинуть клуб.

По сведениям Sky Sports, руководство каталонцев просит француза сократить заработную плату, однако это предложение не совсем его устраивает.

Отмечается, что Гризманн задумался над переездом в Англию.

Гризманн выступает за "Барсу" с 2019 года. В минувшем сезоне на его счету 20 голов и 11 ассистов в 51 игре.

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