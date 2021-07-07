Гризманн задумался над сменой клуба
Фото: инстаграм Антуана Гризманна
Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн может покинуть клуб.
По сведениям Sky Sports, руководство каталонцев просит француза сократить заработную плату, однако это предложение не совсем его устраивает.
Отмечается, что Гризманн задумался над переездом в Англию.
Гризманн выступает за "Барсу" с 2019 года. В минувшем сезоне на его счету 20 голов и 11 ассистов в 51 игре.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14