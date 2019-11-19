Гризманн задумался о переходе в ПСЖ
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн всерьёз рассматривает вариант с уходом из каталонского клуба, сообщает Ok Diario.
По информации источника, француз жалеет о летнем трансфере в "блауграну" и задумывается о переходе в ПСЖ.
У 28-летнего форварда не сложились отношения с капитаном "сине-гранатовых" Лионелем Месси, что осложняет его адаптацию в команде.
Не исключено, что Гризманн станет частью сделки по возвращению на "Камп Ноу" бразильца Неймара.
Напомним, что "Барса" купила звёздного футболиста у "Атлетико" за 120 миллионов евро. В его активе с начала сезона 4 гола и 4 ассиста в 15 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6