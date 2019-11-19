Гризманн задумался о переходе в ПСЖ

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Гризманн задумался о переходе в ПСЖ

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн всерьёз рассматривает вариант с уходом из каталонского клуба, сообщает Ok Diario.

По информации источника, француз жалеет о летнем трансфере в "блауграну" и задумывается о переходе в ПСЖ.

У 28-летнего форварда не сложились отношения с капитаном "сине-гранатовых" Лионелем Месси, что осложняет его адаптацию в команде.

Не исключено, что Гризманн станет частью сделки по возвращению на "Камп Ноу" бразильца Неймара.

Напомним, что "Барса" купила звёздного футболиста у "Атлетико" за 120 миллионов евро. В его активе с начала сезона 4 гола и 4 ассиста в 15 матчах.

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OkTawius
Димон

старался-старался языком своим, в постели мечтал, но диктатор оказался непреклонен)

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