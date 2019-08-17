Гризманн задумался о смене игрового номера в "Барселоне"

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн хочет извлечь выгоду из ухода в "Баварию" полузащитника Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Mundo Deportivo, француз задумался о смене игрового номера с 17-го на 7-й.

Ранее 28-летний футболист выступал за "Атлетико" с "семёркой" на спине.

В Испании разрешено менять номер во время трансферного окна, которое закроется 2 сентября.

Напомним, что этим летом "Барса" купила Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро.

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