Гризманн задумался о смене игрового номера в "Барселоне"

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Гризманн задумался о смене игрового номера в "Барселоне"

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн хочет извлечь выгоду из ухода в "Баварию" полузащитника Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Mundo Deportivo, француз задумался о смене игрового номера с 17-го на 7-й.

Ранее 28-летний футболист выступал за "Атлетико" с "семёркой" на спине.

В Испании разрешено менять номер во время трансферного окна, которое закроется 2 сентября.

Напомним, что этим летом "Барса" купила Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро.

Не пропустите: Провальный дебют: Гризманн не нанёс ни одного удара в створ в первом официальном матче за "Барселону". | http://soccernews.ru
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