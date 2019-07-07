Гризманн заплатит "Атлетико" 120 миллионов евро отступных и уйдет в "Барселону"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн вчера, 6 июля, заявил, что не будет возвращаться в расположение мадридского клуба. Через своих юристов он передал, что будет выплачивать сумму отступных в размере 120 миллионов евро. Об этом пишет Mundo Deportivo.

По данным источника, сегодня клуб начал предсезонную подготовку и француз должен был прибыть на занятие. Однако в ближайшие часы "Атлетико" должен получить уведомление о том, что форвард имеет право не посещать данную тренировку.

У Гризманна будет два дня на то, чтобы прислать чек об уплате 120 миллионов евро, чтобы выкупить свой контракт.

Ранее сообщалось, что "Барселона" близка к подписанию контракта с игроком.

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