Гризманн заплатит "Атлетико" 120 миллионов евро отступных и уйдет в "Барселону"

2 Теги антуан гризманнатлетико мадридбарселона

Гризманн заплатит "Атлетико" 120 миллионов евро отступных и уйдет в "Барселону"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн вчера, 6 июля, заявил, что не будет возвращаться в расположение мадридского клуба. Через своих юристов он передал, что будет выплачивать сумму отступных в размере 120 миллионов евро. Об этом пишет Mundo Deportivo.

По данным источника, сегодня клуб начал предсезонную подготовку и француз должен был прибыть на занятие. Однако в ближайшие часы "Атлетико" должен получить уведомление о том, что форвард имеет право не посещать данную тренировку. 

У Гризманна будет два дня на то, чтобы прислать чек об уплате 120 миллионов евро, чтобы выкупить свой контракт. 

Ранее сообщалось, что "Барселона" близка к подписанию контракта с игроком.

А еще: Гризманн сообщил, что не будет больше тренироваться в "Атлетико"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Какой богатый парень!

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Mutaloff
Mutaloff

Наверняка история,как с Неймаром,Барса денег дала,а он выкупит сам себя.

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