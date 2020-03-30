Гризманн заявил, что хотел бы играть за "Барселону" под 7-м номером

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн сказал, что хотел бы играть под 7-м номером в каталонском клубе. Под таким же номером футболист играет за сборную Франции.

Отметим, что на данный момент эта цифра принадлежит полузащитнику Филиппе Коутиньо.

"Я бы хотел снова играть под 7-м номером", - сказал форвард во время стрима на Twitch.

Многие восприняли это заявление, как подтверждение слухов о том, что "Барселона" этим летом расстанется с Коутиньо.

Ранее сообщалось, что футболист продолжит карьеру в "Тоттенхэме".

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