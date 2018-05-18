Гризманн заявил, что входит в тройку лучших игроков мира

Теги антуан гризманнатлетико мадрид

Гризманн заявил, что входит в тройку лучших игроков мира

Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн оценил свой уровень игры.

"Я мечтал выиграть трофей с "Атлетико", с Диего Симеоне и со своими товарищами по команде. Симеоне многому научил меня. Благодаря ему мне удалось стать намного сильнее. Могу сказать, что вхожу в тройку лучших игроков мира", - приводит слова Гризманна ESPN.

В этом сезоне 27-летний Гризманн провел за "Атлетико" 48 матчей, забил 29 голов и отдал 15 результативных передач.

В ближайшее время форвард, скорее всего, перейдет в "Барселону".

Не пропустите: "Атлетико" предложил Гризманну огромную зарплату. | http://soccernews.ru

комментарии
Гризли дебил

в тройку? не смеши епта! Один два раза хорошо играл и лучший? да брось

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