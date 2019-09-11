Гризманн заявил о необходимости останавливать матчи из-за расизма и гомофобии

Теги барселонаантуан гризманн

Гризманн заявил о необходимости останавливать матчи из-за расизма и гомофобии

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн в очередной раз высказался в защиту секс-меньшинств и оскорблённых на расовой почве.

"Я считаю, что будет правильным прерывать матчи, если фанаты поют о расизме и гомофобии. Если мы начнём останавливать игры, болельщики не будут рады и перестанут петь эти песни", - цитирует француза AS.

В мае этого года Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала Têtu, которому он дал интервью с заголовком "Гомофобия в футболе – хватит!".

Минувшим летом форвард перешёл в "Барселону" и "Атлетико" за 120 миллионов евро. В его активе 2 гола в 3 матчах.

Не пропустите: Гризманн прокомментировал второй подряд незабитый пенальти. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду забил 150 разным командам на уровне клубов и сборных

Роналду забил 150 разным командам на уровне клубов и сборных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов