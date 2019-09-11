Гризманн заявил о необходимости останавливать матчи из-за расизма и гомофобии
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн в очередной раз высказался в защиту секс-меньшинств и оскорблённых на расовой почве.
"Я считаю, что будет правильным прерывать матчи, если фанаты поют о расизме и гомофобии. Если мы начнём останавливать игры, болельщики не будут рады и перестанут петь эти песни", - цитирует француза AS.
В мае этого года Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала Têtu, которому он дал интервью с заголовком "Гомофобия в футболе – хватит!".
Минувшим летом форвард перешёл в "Барселону" и "Атлетико" за 120 миллионов евро. В его активе 2 гола в 3 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0