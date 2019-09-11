Гризманн заявил о необходимости останавливать матчи из-за расизма и гомофобии

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн в очередной раз высказался в защиту секс-меньшинств и оскорблённых на расовой почве.

"Я считаю, что будет правильным прерывать матчи, если фанаты поют о расизме и гомофобии. Если мы начнём останавливать игры, болельщики не будут рады и перестанут петь эти песни", - цитирует француза AS.

В мае этого года Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала Têtu, которому он дал интервью с заголовком "Гомофобия в футболе – хватит!".

Минувшим летом форвард перешёл в "Барселону" и "Атлетико" за 120 миллионов евро. В его активе 2 гола в 3 матчах.

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