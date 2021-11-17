Гризманна дисквалифицировали на два матча Лиги чемпионов

Теги атлетико мадридантуан гризманн

Гризманна дисквалифицировали на два матча Лиги чемпионовФото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

УЕФА уведомил мадридский "Атлетико" о том, что французский форвард Антуан Гризманн дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов и таким образом, не сыграет против "Милана", сообщает Marca.

По информации источника, нападающий дисквалифицирован за фол на Роберто Фирмино в матче с "Ливерпулем" (2:3). Так как один матч француз уже пропустил, ему осталось отбыть одну игру дисквалификации.

В нынешнем сезоне Гризманн сыграл 12 матчей в Ла Лиге, в которых забил 2 гола. В Лиге чемпионов Гризманн сыграл в трех играх, в которых забил 3 гола.

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