Гризманна заставили объясниться перед спонсором "Барселоны" из-за расистского скандала

Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн вынужден был объясниться перед Хироси Микитани, главой японской компании Rakuten, которая является спонсором каталонского клуба, из-за расистского скандала, сообщает радиостанция RAC 1.

По сведениям источника, в ближайшее время подобное сделает и второй фигурант скандала - французский форвард "Барселоны" Усман Дембеле.

Оба футболиста уже обсудили произошедшее с руководством "Барселоны" и согласились, что должны будут понести ответственность.

Напомним, что в сеть попало видео с участием Дембеле и Гризманна. На видеозаписи футболисты находятся в номере отеля и в этот момент Дембеле оскорбляет азиатских работников, которые чинят им телевизор, а Гризманн смеется над его словами.

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