Гризманна затравили в соцсетях за новый имидж

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн изменил причёску, продемонстрировав свой новый имидж во вчерашнем матче против "Реал Сосьедада" (2:1).

Теперь звёздный француз ходит с косичками на голове. Реакция пользователей соцсетей последовала незамедлительно.

В российском сегменте Гризманна зачастую сравнивают с героиней сериала "Папины дочки" Галиной Васнецовой.

В твиттере проводят параллели между новым образом футболиста "Барсы" и внешностью сказочного персонажа Пеппи Длинныйчулок, либо экоактивистки Греты Тунберг.

Je ne savais que Griezmann était le demi-frère de Greta Thunberg pic.twitter.com/YGivVyYrrG — RT MON EPINGLÉ SVP (@LeoShelby91) December 16, 2020

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