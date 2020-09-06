Гризманном интересуются четыре английских топ-клуба

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Гризманном интересуются четыре английских топ-клуба

"Ливерпуль" и "Арсенал" проявляют интерес к французскому нападающему "Барселоны" Антуану Гризманну, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста до закрытия трансферного окна. Сумма отступных в контракте форварда составляет 800 миллионов евро. Французом также интересуются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

29-летний Гризманн выступает за "Барселону" с 2019 года, провел за клуб 48 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года. 

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