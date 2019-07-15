Гризманну дважды прокинули мяч между ног на тренировке "Барселоны"

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн приступил к тренировкам с командой.

Футболисты каталонского клуба отлично приняли француза. Однако это не помешало им во время занятия дважды прокинуть мяч между ног Гризманна.

Напомним, что Гризманн подписал с клубом пятилетнее соглашение. Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.

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