Гроб Диего Марадоны доставили в президентский дворец (видео)

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Гроб Диего Марадоны доставили в президентский дворец (видео)

В Буэнос-Айресе готовятся к церемонии прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной.

Гроб с телом аргентинца, умершего в среду в возрасте 60 лет, доставили в дворец Каса Росада, который является официальной резиденцией президента страны.

Напомним, что проводить в последний путь чемпиона мира 1986 года придут около миллиона человек. Ожидается, что мероприятие продлится 48 часов.

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