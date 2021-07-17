Громкий трансфер в Нидерландах: "Аякс" подписал капитана "Фейеноорда"

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Громкий трансфер в Нидерландах: "Аякс" подписал капитана "Фейеноорда"

Фото сайт "Аякса"

"Аякс" договорился с "Фейеноордом" о переходе нападающего Стивена Бергейса.

Амстердамский клуб заплатит за 29-летнего футболиста 5,5 миллиона евро и заключит с ним контракт до 2025 года.

В составе роттердамской команды вингер забил 87 голов и сделал 64 ассиста в 199 матчах. Он был капитаном "Гордости Юга".

Напомним, что "Аякс" является принципиальным соперником "Фейеноорда". Их противостояние называется Де Классикер.

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