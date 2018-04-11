Громко хлопнуть дверью: "Ювентус" постарается достойно выступить в Мадриде

"Реал" Мадрид – "Ювентус"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

После безумных ответных матчей в рамках вторничной программы, уже и не знаешь, чего ожидать от оставшихся двух поединков четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов. Хотя, еще неделю назад казалось, что все довольно очевидно. "Реал" очень легко разделался с "Ювентусом" в Турине, забив в ворота тех три безответных мяча и тем самым фактически похоронил все надежды "старой синьоры" на продолжение борьбы в турнире. Действительно, "сливочные" очень близки к своему восьмому подряд выходу в полуфинал. Более того, после вылета "Барселоны" и "Манчестер Сити", именно действующий обладатель кубка является главным претендентом на трофей и в нынешнем сезоне. Конечно, еврокубковая история знает множество самых невероятных камбэков, но вот именно в этом случае в него никак не верится, и причин тому масса. Во-первых, "Юве" лишь во второй раз за все время выступления команды на евроарене потерпел поражение в первом домашнем матче, и впервые с таким крупным счетом. Кстати, первыми, кто взял верх над туринцами у них дома, был как раз-таки мадридский клуб – в далеком сезоне 1961/1962 на стадии 1/4 финала "галактикос" победили с минимальным счетом. Во-вторых, королевский клуб невероятно тяжело переиграть на "Сантьяго Бернабеу". Шутка ли, но в последних 40 матчах Лиги Чемпионов мадридцы проиграли лишь однажды – в ответной встрече 1/8 финала против "Шальке" три года назад, и в итоге все равно прошли дальше. Также не прибавляет оптимизма "Ювентусу" отсутствие Андреа Барцальи, который точно не сыграет в Мадриде из-за травмы. И если без дисквалифицированного Родриго Бентанкура итальянский чемпион как-нибудь обойдется, то без Пауло Дибалы перспективы совсем плохи. "Реалу" точно не поможет капитан Серхио Рамос, но это может даже и к лучшему, потому как дело-то в шляпе, а лидер команды обнулится перед полуфинальной стадией.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Ювентуса":

"Сливочные" вышли в 1/4 финала восьмой сезон подряд, и это рекорд клуба. Семь последних противостояний на данной стадии они выиграли и находятся в шаге от повторения другого клубного рекорда. С сезона 1967/68 по сезон 1988/89 мадридцы выиграли все восемь четвертьфиналов, в которых участвовали.

Любопытно, но "Ювентус" выиграл у "Реала" четыре последних двухматчевых противостояния и остается последним, кто выбил "Реал" из Лиги чемпионов. Это случилось в полуфинале ЛЧ-2014/15.

"Юве" проиграл на "Сантьяго Бернабеу" (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов-2013/14, когда Роналду сделал дубль в первые полчаса. Это одно из двух поражений "бьянконери" в последних восьми поединках с мадридцами (четыре победы, две ничьих).

Выступая за "Реал", Роналду неизменно поражал ворота "Ювентуса" и забил ему в общей сложности девять мячей в шести играх.

Ориентировочные составы на игру:

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Роналду, Бензема

Ювентус: Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич, Хедира, Матюиди, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин

Прогноз на матч "Реал" – "Ювентус":

"Реал", конечно, может дать слабину в ответной игре и, скажем, скатать вничью, но вот в проигрыш мадридцев мало кто верит. Показательным является коэффициент на победу "Ювентуса" – 5.5. В то время как выигрыш действующего победителя Лиги Чемпионов в среднем оценивается в 1.6.

Богдан Архипенко

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