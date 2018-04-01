"Гронинген" - "Аякс" - 1:2 (обзор)

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"Гронинген" - "Аякс" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 29-го тура голландской Эредивизи, в котором амстердамский "Аякс" на выезде взял верх над "Гронингеном".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСВ 29 74
2 Аякс 29 67
3 АЗ 29 62
4 Фейеноорд 29 51
5 Утрехт 29 48
6 Зволле 29 43
7 Витесс 29 42
8 Херенвен 29 39
9 АДО Ден Хааг 29 39
10 Хераклес 29 37
11 Эксельсиор 29 35
12 ВВВ Венло 29 34
13 Виллем II 29 30
14 Гронинген 29 29
15 НАК Бреда 29 27
16 Рода ЮК 29 23
17 Спарта Роттердам 29 21
18 Твенте 29 20
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