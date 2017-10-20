"Гронинген" дома уступил "Виллем II"

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"Гронинген" дома уступил "Виллем II"

В рамках девятого тура чемпионата Голландии "Виллем II" в гостях одержал минимальную победу над "Гронингеном" благодаря голу Франа Соля на 33-й минуте матча.

"Гронинген" – "Виллем II" - 0:1

Гол: Фран Соль, 33 - 0:1.

Удаление: Хрустич (23) - "Гронинген".

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