"Гронинген" дома уступил "Виллем II"

В рамках девятого тура чемпионата Голландии "Виллем II" в гостях одержал минимальную победу над "Гронингеном" благодаря голу Франа Соля на 33-й минуте матча.

"Гронинген" – "Виллем II" - 0:1

Гол: Фран Соль, 33 - 0:1.

Удаление: Хрустич (23) - "Гронинген".

Не пропустите: Турнир прогнозов: анонс 14 тура. | http://soccernews.ru