"Гронинген" устроил яркие проводы Роббену, который завершил карьеру
Фото: инстаграм Арьена Роббена/Автор неизвестен
"Гронинген" провел церемонию в честь полузащитника Арьена Роббена, который завершил карьеру.
"Спасибо за теплый прием и хорошие слова. "Гронинген" навсегда!" - написал Роббен в своем инстаграме.
37-летний Роббен выступал за "Гронинген", ПСВ, "Челси", "Реал", "Баварию" и вновь "Гронинген". За сборную Нидерландов сыграл 96 матчей и забил 37 голов. 8-кратный чемпион Германии, 2-кратный чемпион Англии, чемпион Испании, чемпион Нидерландов, победитель Лиги чемпионов, финалист чемпионата мира.
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|34
|86
|2
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|34
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|Фейеноорд
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|Витесс
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|53
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|Утрехт
|34
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|Хераклес
|34
|48
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|Гронинген
|34
|45
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|АДО Ден Хааг
|34
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|Виллем II
|34
|44
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|Херенвен
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|ВВВ Венло
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|Зволле
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|Эксельсиор
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|Де Графсхап
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|23