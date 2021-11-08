"Гронинген" устроил яркие проводы Роббену, который завершил карьеру

Фото: инстаграм Арьена Роббена/Автор неизвестен

"Гронинген" провел церемонию в честь полузащитника Арьена Роббена, который завершил карьеру.

"Спасибо за теплый прием и хорошие слова. "Гронинген" навсегда!" - написал Роббен в своем инстаграме.

37-летний Роббен выступал за "Гронинген", ПСВ, "Челси", "Реал", "Баварию" и вновь "Гронинген". За сборную Нидерландов сыграл 96 матчей и забил 37 голов. 8-кратный чемпион Германии, 2-кратный чемпион Англии, чемпион Испании, чемпион Нидерландов, победитель Лиги чемпионов, финалист чемпионата мира.

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