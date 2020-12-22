"Гройтер Фюрт" по пенальти победил "Хоффенхайм" и вышел в 1/8 кубка Германии
В 1\16 Кубка Германии "Хоффенхайм" принимал дома клуб второй Бундеслиги "Гройтер Фюрт". Основное и дополнительное время закончилось вничью 2:2. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались гости (7:6)
"Хоффенхайм" - "Гройтер Фюрт" 2:2 (1:1), (6:7 по пенальти)
Голы: Крамарич, 13 - 1:0, Эрнст, 21 - 1:1, Майерхефер, 46 - 1:2, Акпогума, 49 - 2:2
Нереализованный пенальти: Зегуин, 90+4
Послематчевые пенальти: Крамарич (1:0), Бауэр (не забит, 1:0), Руди (2:0), Раум (2:1), Сков (3:1), Зегуин (3:2), Адамян (4:2), Сарпей (4:3), Фогт (не забит, 4:3), Хргота (4:4), Богарде (не забит, 4:4), Эрнст (не забит, 4:4), Акпогума (5:4), Йеккель (5:5), Сессеньон (6:5), Тилльманн (6:6), Касим(не забит, 6:6), Майерхефер (6:7)
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Акпогума, Нордтвейт (Адамс, 34), Баумгартнер (Сков, 58), Сессеньон, Руди, Гачинович (Богарде, 111), Бебу (Адамян, 76), Крамарич, Даббур (Бельфодиль, 77).
"Гройтер Фюрт": Бурхерт, Йеккель, Бауэр, Майерхефер, Раум, Эрнст, Штах (Тилльманн, 105), Грин (Абиама, 75), Зегуин, Левелинг (Хргота, 86), Нильсен (Сарпей, 75).
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