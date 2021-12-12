"Гройтер Фюрт" впервые победил в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Гройтер Фюрта"/Автор неизвестен
В матче 15-го тура чемпионата Германии "Гройтер Фюрт" на своем поле обыграл "Унион" со счетом 1:0.
Единственный гол на 55-й минуте забил Ховард Нильсен.
"Гройтер Фюрт" одержал свою первую победу в сезоне и с 4 очками занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице Бундеслиги. "Унион" с 23 очками остался на шестой позиции.
"Гройтер Фюрт" – "Унион" - 1:0 (0:0)
Гол: Нильсен, 55 - 1:0
"Гройтер Фюрт": Бурхерт, Майерхефер, Грисбек, Бауэр, Виллемс, Кристиансен, Зегуин, Тилльманн (Зойферт, 86), Нильсен (Дудзяк, 86), Хргота (Иттен, 74), Абиама (Левелинг, 61).
"Унион": Люте, Рюэрсон, Кнохе, Баумгартль (Фогльзаммер, 76), Йеккель, Гиссельманн, Харагути (Тойхерт, 82), Премель, Крузе (Авонийи, 63), Беккер, Беренс (Эндо, 82).
Не пропустите: "Бавария" может подписать Усмана Дембеле. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Киевское "Динамо" упустило победу над "Зарей" в чемпионате Украины
-
Дзюба объяснил свою поездку на Мальдивы перед матчем с "Динамо"
-
"Ахмат" разгромил "Химки" в матче с тремя пенальти
-
Алексей Миранчук впервые забил гол за "Аталанту" в нынешнем сезоне
-
Семак прокомментировал ситуацию с отъездом Дзюбы на Мальдивы
Лента новостей
-
"Барселона" упустила победу над "Осасуной" в матче Ла Лиги
-
Киевское "Динамо" упустило победу над "Зарей" в чемпионате Украины
-
Дзюба объяснил свою поездку на Мальдивы перед матчем с "Динамо"
-
"Гройтер Фюрт" впервые победил в Бундеслиге
-
"Аталанта" Миранчука обыграла "Верону" в Серии А
-
"Лестер" разгромил "Ньюкасл" в матче АПЛ
-
Украинские фанаты напали на автобус одесского "Черноморца" (видео)
-
"Ахмат" разгромил "Химки" в матче с тремя пенальти
-
Алексей Миранчук впервые забил гол за "Аталанту" в нынешнем сезоне
-
"Вильярреал" обыграл "Райо Вальекано" в Ла Лиге
-
Семак прокомментировал ситуацию с отъездом Дзюбы на Мальдивы
-
"Шахтер" объявил об уходе бразильского ветерана команды
-
Семак высказался о ничьей "Зенита" с "Динамо" в матче РПЛ
-
"Лилль" сыграл вничью с "Лионом" в Лиге 1
-
Скопинцев прокомментировал скандальный с пенальти на Мостовом (видео)
-
"Торино" обыграл "Болонью" в матче Серии А
-
"Бавария" может подписать Усмана Дембеле
-
"Динамо" сыграло вничью с "Зенитом" в центральном матче тура РПЛ
-
Анри высказался о сравнениях Мбаппе с ним
-
Киммих решил вакцинироваться от коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20