"Гройтер Фюрт" впервые победил в Бундеслиге

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"Гройтер Фюрт" впервые победил в Бундеслиге

Фото: инстаграм "Гройтер Фюрта"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Германии "Гройтер Фюрт" на своем поле обыграл "Унион" со счетом 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте забил Ховард Нильсен.

"Гройтер Фюрт" одержал свою первую победу в сезоне и с 4 очками занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице Бундеслиги. "Унион" с 23 очками остался на шестой позиции.

"Гройтер Фюрт" – "Унион" - 1:0 (0:0)
Гол: Нильсен, 55 - 1:0

"Гройтер Фюрт": Бурхерт, Майерхефер, Грисбек, Бауэр, Виллемс, Кристиансен, Зегуин, Тилльманн (Зойферт, 86), Нильсен (Дудзяк, 86), Хргота (Иттен, 74), Абиама (Левелинг, 61).

"Унион": Люте, Рюэрсон, Кнохе, Баумгартль (Фогльзаммер, 76), Йеккель, Гиссельманн, Харагути (Тойхерт, 82), Премель, Крузе (Авонийи, 63), Беккер, Беренс (Эндо, 82).

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