Грубейшая ошибка вратаря сборной США в матче с Португалией

Сборная США в товарищеском матче играет с Португалией.

В первой половине поединке защитник португальцев Виторину Антунеш прострелил с фланга, а вратарь американцев Этан Ховарт попытался забрать мяч в руки, но умудрился пропустит его в ворота между ног.

Видео: Ошибка голкипера приводит к смешному голу.

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