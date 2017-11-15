Грубейшая ошибка вратаря сборной США в матче с Португалией
Сборная США в товарищеском матче играет с Португалией.
В первой половине поединке защитник португальцев Виторину Антунеш прострелил с фланга, а вратарь американцев Этан Ховарт попытался забрать мяч в руки, но умудрился пропустит его в ворота между ног.
Видео: Ошибка голкипера приводит к смешному голу.
Ethan Horvath gifts #Portugal the equalizer with an absolute HOWLER!!!! Antunes volleyed a cross right at him, and he somehow let it go between his legs!!! Horrific. #USMNT #PORvUSA #howler #whatahowler pic.twitter.com/Rp4TU0MXuN— Jason Foster (@JogaBonitoUSA) 14 ноября 2017 г.
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