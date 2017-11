Грубейшая ошибка вратаря сборной США в матче с Португалией

Сборная США в товарищеском матче играет с Португалией.

В первой половине поединке защитник португальцев Виторину Антунеш прострелил с фланга, а вратарь американцев Этан Ховарт попытался забрать мяч в руки, но умудрился пропустит его в ворота между ног.

Ethan Horvath gifts #Portugal the equalizer with an absolute HOWLER!!!! Antunes volleyed a cross right at him, and he somehow let it go between his legs!!! Horrific. #USMNT #PORvUSA #howler #whatahowler pic.twitter.com/Rp4TU0MXuN