Грубость и подлость современного мадридского дерби

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Грубость и подлость современного мадридского дерби

Вашему вниманию представляется видеоролик, в котором Вы увидите всю грубость и подлость в современном мадридском дерби между "Атлетико" и "Реалом".

Напомним, что матч "Атлетико" - "Реал" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 11 20
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Сельта Виго 12 14
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 12 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
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