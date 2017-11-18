Грубость и подлость современного мадридского дерби

Вашему вниманию представляется видеоролик, в котором Вы увидите всю грубость и подлость в современном мадридском дерби между "Атлетико" и "Реалом".

Напомним, что матч "Атлетико" - "Реал" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru