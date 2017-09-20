Груич: "Нужно сосредоточиться на других трофеях"

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Груич: "Нужно сосредоточиться на других трофеях"

Хавбек "Ливерпуля" Марко Груйич поделился мнением о вылете команды из Кубка Лиги от "Лестера" (0:2).

"Мы отлично сыграли в первом тайме, создали много моментов, но не забили и поплатились за это. Нужно было пытаться сделать то же самое после перерыва, но "Лестер" забил хороший гол.

Мы не должны опускать голову. Нужно сосредоточиться на субботе. Та же самая команда, но уже чемпионат. Нужно сосредоточиться на других трофеях. Если мы сыграем так, как в первом тайме, реализуем моменты, то сможем выиграть" - приводит слова Груйича сайт клуба.

Смотрите также обзор матча "Лестер" - "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

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