Грулев извинился перед Карповым, которому сломал нос в дерби ЦСКА - "Динамо"

Хавбек московского "Динамо" Вячеслав Грулев принёс публичные извинения защитнику ЦСКА Вадиму Карпову.

В ходе воскресного дерби игрок "бело-голубых" нанёс травму сопернику, ударив того локтем в лицо. У армейца диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.

"В матче с ЦСКА произошёл неприятный инцидент с моим участием, в ходе которого защитник Вадим Карпов получил серьёзную травму. Хочу сказать, что мои действия были непреднамеренными, я не хотел нанести ему травму. Хочу пожелать Вадиму скорейшего выздоровления", - сказал Грулев в видеообращении, которое было опубликовано в инстаграме "Динамо".

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