Группа "Бутырка" посвятила песню Кокорину и Мамаеву

Российская шансон-группа "Бутырка" посвятила песню нападающему "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву.

В композиции звучат слова в поддержку футболистов, которые с октября находятся в СИЗО как раз таки "Бутырка".

Напомним, что Кокорин и Мамаев избили троих человек в центре Москвы. За решёткой они пробудут, как минимум, до 8 февраля.

Не пропустите: В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru