Группа H на ЧМ-2018 является единственной, в которой нет бывшего чемпиона мира

Накануне в Москве состоялась жеребьёвка группового этапа Чемпионата Мира 2018 года.

В группу H попали сборные Польши, Сенегала, Колумбии и Японии.

Как сообщает Opta, эта группа является единственной, в которой нет бывшего чемпиона мира. | http://soccernews.ru