Группа Imagine Dragons выступит на "Ванда Метрополитано" перед финалом Лиги Чемпионов

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Группа Imagine Dragons выступит на "Ванда Метрополитано" перед финалом Лиги Чемпионов

Стало известно, чьё выступление будет предшествовать началу финального матча текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, примерно за десять минут до стартового свистка на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" споёт американская рок-группа Imagine Dragons.

Напомним, что в финале ЛЧ сыграют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Поединок состоится 1 июня в 22:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что на прошлом финале турнира в Киеве выступала британская певица Дуа Липа.

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