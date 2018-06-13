Группа мексиканских болельщиков отправилась на ЧМ-2018 в Россию на автобусе

Теги мексика

Группа мексиканских болельщиков отправилась на ЧМ-2018 в Россию на автобусеГруппа болельщиков из Мексики отправилась на ЧМ-2018 Россию на автобусе.

По данным местной прессы, автобус в апреле был погружен в Мексике на судно, которое доставило его в Германию.

Уже с Германии мексиканцы отправились в Россию.

Автобус специально оборудовали для длительного путешествия, а также украсили в цвета мексиканского флага.

Читайте:  В Москве начались ограничения в движении транспорта по случаю ЧМ | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
2 Саудовская Аравия 0 0
3 Египет 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Португалия 0 0
2 Испания 0 0
3 Марокко 0 0
4 Иран 0 0
Группа C М О
1 Франция 0 0
2 Австралия 0 0
3 Перу 0 0
4 Дания 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Исландия 0 0
3 Хорватия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Швейцария 0 0
3 Коста-Рика 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Мексика 0 0
3 Швеция 0 0
4 Южная Корея 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Панама 0 0
3 Тунис 0 0
4 Англия 0 0
Группа H М О
1 Польша 0 0
2 Сенегал 0 0
3 Колумбия 0 0
4 Япония 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов