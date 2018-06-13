Группа мексиканских болельщиков отправилась на ЧМ-2018 в Россию на автобусе

Группа болельщиков из Мексики отправилась на ЧМ-2018 Россию на автобусе.

По данным местной прессы, автобус в апреле был погружен в Мексике на судно, которое доставило его в Германию.

Уже с Германии мексиканцы отправились в Россию.

Автобус специально оборудовали для длительного путешествия, а также украсили в цвета мексиканского флага.

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