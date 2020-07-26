Группа "Руки Вверх!" предложила Артему Дзюбе спеть дуэтом

Лидер "Руки Вверх!" Сергей Жуков предложил нападающему петербургского "Зенита" Артему Дзюбе спеть песню дуэтом.

Жуков на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором форвард спел песню "Ай-яй-яй" после победы команды в финальном поединке Кубка России с "Химками" (1:0).

"Артем Дзюба, ну что, может, уже дуэт?" — написал Жуков.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 37 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 июля 2020 года.

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