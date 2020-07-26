Группа "Руки Вверх!" предложила Артему Дзюбе спеть дуэтом

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Группа "Руки Вверх!" предложила Артему Дзюбе спеть дуэтом

Лидер "Руки Вверх!" Сергей Жуков предложил нападающему петербургского "Зенита" Артему Дзюбе спеть песню дуэтом. 

Жуков на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором форвард спел песню "Ай-яй-яй" после победы команды в финальном поединке Кубка России с "Химками" (1:0). 
"Артем Дзюба, ну что, может, уже дуэт?" — написал Жуков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@artem.dzyuba, ну что, может, уже дуэт?

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 37 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 июля 2020 года.

Не пропустите: "Зенит" поднимет зарплату Артему Дзюбе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Талалаев возглавил "Ахмат"

Талалаев возглавил "Ахмат"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов