Групповой этап ЛЧ сезона 2019/20 стал самым результативным в истории

Рекордное количество голов зафиксировано в матчах группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2019/20.

308 забитых мячей - это новый рекорд данной стадии турнира.

Лидеры результативности выступали в группе B - это "Бавария" (24) и "Тоттенхэм" (18).

В том же квартете играли и двое из трёх лучших бомбардиров - Роберт Левандовски (10) и Харри Кейн (6). Помимо них в топ-3 голеадоров вошёл Эрлинг Холанд (8).

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