"Грустно, что так сыграли с "конями". Ефремов высказался о московском дерби

Актер и болельщик "Спартака" Михаил Ефремов, приговоренный на 8 лет лишения свободы, рассказал, смотрел ли он московское дерби между красно-белыми и ЦСКА

"Матч не видел, потому что в тюрьме нет телеканала "Матч Премьер". Посмотрел уже потом "После футбола" с Черданцевым. Грустно, что так сыграли, да еще и с "конями". Надеюсь, "Спартак" поборется с "газом", - заявил Ефремов.

Матч ЦСКА - "Спартак" состоялся 13 сентября и закончился со счетом 3:1.

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