Груйич может покинуть "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Марко Груйич может зимой покинуть мерсисайдский клуб, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, "красные" намереваются отдать 21-летнего футболиста в аренду до лета 2018 года. Ожидается, что серб присоединится к одной из команд Чемпионшипа.

В этом сезоне Груйич сыграл за "Ливерпуль" 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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