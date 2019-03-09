Груз ожиданий не помешал ему: Крауч мощно высказался о Стерлинге

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Груз ожиданий не помешал ему: Крауч мощно высказался о Стерлинге

Форвард "Бёрнли" Питер Крауч рассказал, что думает об игре полузащитника "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга. Об этом сообщает Daily Mail.

"Я давно наблюдаю за игрой Стерлинга с прошлого лета. Как только он вернулся домой, он делает невероятные вещи. Его игра захватывает дыхание, тренер сборной Англии сказал, что он может стать лучшим игроком АПЛ в нынешнем сезоне.

Всегда было известно о его технике и великолепной игре. Но ещё нужен был характер, он перешёл в "Сити" в 20 лет! Груз ожиданий не помешал ему", - сказал Крауч. 

В текущем сезоне Стерлинг участвовал в 26 матчах, отметившись 12 голами и 12 ассистами.

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