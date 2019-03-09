Груз ожиданий не помешал ему: Крауч мощно высказался о Стерлинге
Форвард "Бёрнли" Питер Крауч рассказал, что думает об игре полузащитника "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга. Об этом сообщает Daily Mail.
"Я давно наблюдаю за игрой Стерлинга с прошлого лета. Как только он вернулся домой, он делает невероятные вещи. Его игра захватывает дыхание, тренер сборной Англии сказал, что он может стать лучшим игроком АПЛ в нынешнем сезоне.
Всегда было известно о его технике и великолепной игре. Но ещё нужен был характер, он перешёл в "Сити" в 20 лет! Груз ожиданий не помешал ему", - сказал Крауч.
В текущем сезоне Стерлинг участвовал в 26 матчах, отметившись 12 голами и 12 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14