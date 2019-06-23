Грузинские фанаты сравнили Россию со свиньей

2 Теги россиягрузия

Грузинские фанаты сравнили Россию со свиньей

Болельщики батумского "Динамо" вывесили баннер на матче национального чемпионата, на котором изобразили Россию в виде свиньи.

Также на баннере были нанесены надписи с требованиями к России, покинуть территорию Кавказа. Кроме того, во время матча фанаты выкрикивали оскорбительные речевки в адрес президента России Владимира Путина.

Напомним, что в последние дни грузины протестуют из-за выступлений депутата Госдумы Российской Федерации Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.

Не пропустите: Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции фанатов. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карыч
Карыч

То-то Саакашвили из свиностана хрюкает.А эти подхрюкивают. Братья, блин...

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Крош
Крош

Так Солнцеликому вообще плевать на грузинских рабов.Кто этот баннер-то увидит, кроме псевдоболельщиков

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