Грузинские фанаты сравнили Россию со свиньей
Болельщики батумского "Динамо" вывесили баннер на матче национального чемпионата, на котором изобразили Россию в виде свиньи.
Также на баннере были нанесены надписи с требованиями к России, покинуть территорию Кавказа. Кроме того, во время матча фанаты выкрикивали оскорбительные речевки в адрес президента России Владимира Путина.
Напомним, что в последние дни грузины протестуют из-за выступлений депутата Госдумы Российской Федерации Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.
Не пропустите: Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции фанатов. | http://soccernews.ru
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