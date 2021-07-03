Грузинский легионер "Спартака" стал гражданином РФ

Фото сайт "Спартака"

Нападающий московского "Спартака" Николоз Кутателадзе получил российское гражданство, сообщает "СЭ".

Напомним, что грузинский футболист выступает за "красно-белых" с августа 2019 года.

Ранее форвард был в молодёжных командах пражской "Спарты", "Лилля", ПСЖ и "Анжи".

Кутателадзе связан со "Спартаком" контрактом до июня 2022 года. Его рыночная стоимость - 175 тысяч евро.

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