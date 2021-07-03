Грузинский легионер "Спартака" стал гражданином РФ

Теги спартак москваниколоз кутателадзе

Грузинский легионер "Спартака" стал гражданином РФ

Фото сайт "Спартака"

Нападающий московского "Спартака" Николоз Кутателадзе получил российское гражданство, сообщает "СЭ".

Напомним, что грузинский футболист выступает за "красно-белых" с августа 2019 года.

Ранее форвард был в молодёжных командах пражской "Спарты", "Лилля", ПСЖ и "Анжи".

Кутателадзе связан со "Спартаком" контрактом до июня 2022 года. Его рыночная стоимость - 175 тысяч евро.

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