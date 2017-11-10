Грузия и Гаити побеждают в товарищеских матчах

Завершились ещё два товарищеских матчах. Сборные Грузии и Гаити минимально обыграли Кипр и ОАЭ соответственно.

Грузия - Кипр - 1:0

Гол: Квилитая, 24 - 1:0.



ОАЭ - Гаити - 0:1

Гол: Назон, 25 - 0:1.

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