Грузия и Ирландия сыграли вничью в матче отбора Евро-2020
В рамках квалификации Евро-2020 Грузия сыграла вничью с Ирландией.
Ирландия с 12 очками по-прежнему возглавляет группу D, опережая Данию на три очка. Грузия имеет 5 очков и занимает четвертое место в группе.
Грузия - Ирландия 0:0
Грузия: Лория, Табидзе, Григалава, Кашия, Какабадзе, Окриашвили (Лобжанидзе, 79), Китейшвили (Абурджания, 90), Канкава, Ананидзе, Казаишвили, Квилитая (Шенгелия, 73).
Ирландия: Рэндолф, Коулмэн, Иган, Доэрти, Даффи, Хендрик, Макклейн, Уэлан, Хурихэйн (Уильямс, 90), Робинсон (Браун, 73), Коллинз (Коннолли, 79).
Предупреждения: Уэлан (65), Григалава (87).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3