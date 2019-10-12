Грузия и Ирландия сыграли вничью в матче отбора Евро-2020

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Грузия и Ирландия сыграли вничью в матче отбора Евро-2020

В рамках квалификации Евро-2020 Грузия сыграла вничью с Ирландией.

Ирландия с 12 очками по-прежнему возглавляет группу D, опережая Данию на три очка. Грузия имеет 5 очков и занимает четвертое место в группе.

Грузия - Ирландия 0:0

Грузия: Лория, Табидзе, Григалава, Кашия, Какабадзе, Окриашвили (Лобжанидзе, 79), Китейшвили (Абурджания, 90), Канкава, Ананидзе, Казаишвили, Квилитая (Шенгелия, 73).

Ирландия: Рэндолф, Коулмэн, Иган, Доэрти, Даффи, Хендрик, Макклейн, Уэлан, Хурихэйн (Уильямс, 90), Робинсон (Браун, 73), Коллинз (Коннолли, 79).

Предупреждения: Уэлан (65), Григалава (87).      

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