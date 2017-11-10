Грузия - Кипр - 1:0, ОАЭ - Гаити - 0:1 (обзоры)

Теги грузиякипробъединённые арабские эмираты (оаэ)гаити

Грузия - Кипр - 1:0, ОАЭ - Гаити - 0:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей.

Грузия - Кипр - 1:0
ОАЭ - Гаити - 0:1

Не пропустите: Грузия и Гаити побеждают в товарищеских матчах. | http://soccernews.ru

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