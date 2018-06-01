Грузия – Мальта - 1:0, Тунис – Турция - 2:2 (обзоры)

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Грузия – Мальта - 1:0, Тунис – Турция - 2:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием национальных сборных.

Грузия – Мальта - 1:0 

Тунис – Турция - 2:2

Не пропустите: Товарищеские матчи: Грузия едва не опозорилась в игре с Мальтой, Тунис упустил победу над Турцией. | http://soccernews.ru

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