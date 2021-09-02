Грузия проиграла Косово в матче отбора ЧМ-2022
Фото: твиттер сборной Косово
В 4-м туре квалификации ЧМ-2022 сборная Грузии уступила Косово.
Грузия - Косово 0:1
Гол: Хочолава (аг), 18 - 0:1
Грузия: Лория, Кашия, Чабрадзе, Азаров, Хочолава, Китейшвили (Джигаури, 12), Абурджания (Давиташвили, 77), Канкава, Казаишвили (Микаутадзе, 60), Цитаишвили, Квилитая (Чакветадзе, 77).
Косово: Мурич, Ррахмани, Хадерджонай, Алити, Дрешевич, Рашани (Шаля, 90), Халими (Лошай, 68), Кастрати (Бютюки, 68), Бериша, Войвода, Мурики.
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