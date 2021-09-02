Грузия проиграла Косово в матче отбора ЧМ-2022

Теги грузиякосово

Грузия проиграла Косово в матче отбора ЧМ-2022Фото: твиттер сборной Косово

В 4-м туре квалификации ЧМ-2022 сборная Грузии уступила Косово.

Грузия - Косово 0:1

Гол: Хочолава (аг), 18 - 0:1

Грузия: Лория, Кашия, Чабрадзе, Азаров, Хочолава, Китейшвили (Джигаури, 12), Абурджания (Давиташвили, 77), Канкава, Казаишвили (Микаутадзе, 60), Цитаишвили, Квилитая (Чакветадзе, 77).

Косово: Мурич, Ррахмани, Хадерджонай, Алити, Дрешевич, Рашани (Шаля, 90), Халими (Лошай, 68), Кастрати (Бютюки, 68), Бериша, Войвода, Мурики.

Читайте также: Сборная России сыграла вничью с Хорватией в дебютном матче Карпина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" назвал заявку на Лигу Чемпионов

"Зенит" назвал заявку на Лигу Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 9 20
2 Швеция Швеция 9 19
3 Нидерланды Нидерланды 9 16
4 Болгария Болгария 9 12
5 Беларусь Беларусь 9 5
6 Люксембург Люксембург 9 5
Группа B М О
1 Португалия Португалия 10 27
2 Швейцария Швейцария 10 27
3 Венгрия Венгрия 9 10
4 Фарерские острова Фарерские острова 9 9
5 Латвия Латвия 9 4
6 Андорра Андорра 9 4
Группа C М О
1 Германия Германия 10 30
2 Северная Ирландия Северная Ирландия 10 19
3 Чехия Чехия 10 15
4 Норвегия Норвегия 10 13
5 Азербайджан Азербайджан 10 10
6 Сан-Марино Сан-Марино 10 0
Группа D М О
1 Сербия Сербия 10 21
2 Ирландия Ирландия 10 19
3 Уэльс Уэльс 10 17
4 Австрия Австрия 10 15
5 Грузия Грузия 10 5
6 Молдова Молдова 10 2
Группа E М О
1 Польша Польша 10 25
2 Дания Дания 10 20
3 Черногория Черногория 10 16
4 Румыния Румыния 10 13
5 Армения Армения 10 7
6 Казахстан Казахстан 10 3
Группа F М О
1 Англия Англия 10 26
2 Словакия Словакия 10 18
3 Шотландия Шотландия 10 18
4 Словения Словения 10 15
5 Литва Литва 10 6
6 Мальта Мальта 10 1
Группа G М О
1 Испания Испания 10 28
2 Италия Италия 10 23
3 Албания Албания 10 13
4 Израиль Израиль 10 12
5 Македония Македония 10 11
6 Лихтенштейн Лихтенштейн 10 0
Группа H М О
1 Бельгия Бельгия 9 25
2 Греция Греция 10 19
3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 9 14
4 Эстония Эстония 9 11
5 Кипр Кипр 9 10
6 Гибралтар Гибралтар 10 0
Группа I М О
1 Исландия Исландия 10 22
2 Хорватия Хорватия 10 20
3 Украина Украина 10 17
4 Турция Турция 10 15
5 Финляндия Финляндия 10 9
6 Косово Косово 10 1
Полная таблица

топ-5 тегов