Грузия разгромила Гибралтар в отборе Евро-2020

Грузия разгромила Гибралтар в отборочном турнире Евро-2020.

Это первая победа Грузии в отборе Евро после поражений от Швейцарии (0:2) и Ирландии (0:1).

Грузия - Гибралтар - 3:0 (1:0)

Голы: Гвилия, 30 - 1:0, Папунашвили, 59 - 2:0, Арвеладзе, 76 (с пенальти) - 3:0.

Грузия: Лория, Григалава, Кашия, Какабадзе, Харабадзе, Канкава (Мчедлидзе, 77), Меребашвили (Китейшвили, 72), Квеквескири, Гвилия, Кварацхелия (Папунашвили, 47), Арвеладзе.

Гибралтар: Голдвин, Дж.Чиполина, Р.Чиполина, Саджент, Маскаренас-Оливеро, Аннесли (Барнетт, 86), Бардон (Кумбс, 77), Уокер, Э.Эрнандес, Кашаро (Понс, 65), Де Барр.

Грузия с 3 очками занимает 3-е место в турнирной таблице группы D. Гибралтар на 5 позиции.

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