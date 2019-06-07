Грузия разгромила Гибралтар в отборе Евро-2020
Грузия разгромила Гибралтар в отборочном турнире Евро-2020.
Это первая победа Грузии в отборе Евро после поражений от Швейцарии (0:2) и Ирландии (0:1).
Грузия - Гибралтар - 3:0 (1:0)
Голы: Гвилия, 30 - 1:0, Папунашвили, 59 - 2:0, Арвеладзе, 76 (с пенальти) - 3:0.
Грузия: Лория, Григалава, Кашия, Какабадзе, Харабадзе, Канкава (Мчедлидзе, 77), Меребашвили (Китейшвили, 72), Квеквескири, Гвилия, Кварацхелия (Папунашвили, 47), Арвеладзе.
Гибралтар: Голдвин, Дж.Чиполина, Р.Чиполина, Саджент, Маскаренас-Оливеро, Аннесли (Барнетт, 86), Бардон (Кумбс, 77), Уокер, Э.Эрнандес, Кашаро (Понс, 65), Де Барр.
Грузия с 3 очками занимает 3-е место в турнирной таблице группы D. Гибралтар на 5 позиции.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Болгария
|2
|2
|3
|Косово
|1
|1
|4
|Черногория
|2
|1
|5
|Чехия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Украина
|2
|4
|2
|Люксембург
|2
|3
|3
|Португалия
|2
|2
|4
|Сербия
|1
|1
|5
|Литва
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|2
|6
|2
|Нидерланды
|2
|3
|3
|Германия
|1
|3
|4
|Эстония
|1
|0
|5
|Беларусь
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ирландия
|2
|6
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Дания
|1
|1
|4
|Гибралтар
|1
|0
|5
|Грузия
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Словакия
|2
|3
|2
|Уэльс
|1
|3
|3
|Хорватия
|2
|3
|4
|Венгрия
|2
|3
|5
|Азербайджан
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Испания
|2
|6
|2
|Швеция
|2
|4
|3
|Румыния
|2
|3
|4
|Мальта
|2
|3
|5
|Норвегия
|2
|1
|6
|Фарерские острова
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|2
|6
|2
|Израиль
|2
|4
|3
|Македония
|2
|4
|4
|Словения
|2
|2
|5
|Австрия
|2
|0
|6
|Латвия
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Турция
|2
|6
|3
|Албания
|2
|3
|4
|Исландия
|2
|3
|5
|Андорра
|2
|0
|6
|Молдова
|2
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Бельгия
|2
|6
|2
|Кипр
|2
|3
|3
|Россия
|2
|3
|4
|Казахстан
|2
|3
|5
|Шотландия
|2
|3
|6
|Сан-Марино
|2
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Италия
|2
|6
|2
|Греция
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|4
|4
|Финляндия
|2
|3
|5
|Армения
|2
|0
|6
|Лихтенштейн
|2
|0