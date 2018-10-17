Грузия разгромила Латвию, Гибралтар одолел Лихтенштейн
В дивизионе D Лиги Наций состоялось две игры - сборная Грузии в гостях разгромила Латвию, а Гибралтар дома одержал волевую победу над Лихтенштейном.
Латвия - Грузия - 0:3
Голы: Канкава, 8 - 0:1, Гвилия, 29 - 0:2, Чакветадзе, 61 - 0:3.
Нереализованный пенальти: Вако, 5 (Грузия).
Гибралтар - Лихтенштейн - 2:1
Голы: Саланович, 15 - 0:1, Кабрера, 61 - 1:1, Чиполина, 66 - 2:1.
Напомним, в дивизионе C Лиги Наций также состоялось две игры. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода
-
Главные новости дня: 18 января
-
Форварда "Андерлехта" зовут в Россию
-
"Хетафе" - "Алавес" - 4:0 (обзор)
-
Балотелли близок к переходу в новый клуб
-
"Монако" работает над пятым зимним трансфером
-
"Хетафе" разгромил "Алавес" и практически догнал его по очкам
-
"Лилль" минимально обыграл "Амьен"
-
"Бавария" уверенно обыграла "Хоффенхайм" в первом матче второго круга Бундеслиги
-
Де Йонг сделал выбор между "Барселоной" и ПСЖ
-
Гари Кэйхилл определился с новым клубом
-
Кейлор Навас пропустит игру против "Севильи", Куртуа под вопросом
-
Футболист "Барселоны" довел болельщика до слез
-
"Наполи" определил кандидата на усиление атаки
-
Агент Икарди сделала важное заявление о будущем игрока
-
"Атлетико" близок к покупке нового защитника
-
IFAB может изменить правила при игре рукой
-
Глушакову предъявили новое обвинение
-
Солари мощно высказался о Бензема
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал условия нового контракта с одним из лидеров клуба
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4