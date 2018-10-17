Грузия разгромила Латвию, Гибралтар одолел Лихтенштейн

В дивизионе D Лиги Наций состоялось две игры - сборная Грузии в гостях разгромила Латвию, а Гибралтар дома одержал волевую победу над Лихтенштейном.

Латвия - Грузия - 0:3

Голы: Канкава, 8 - 0:1, Гвилия, 29 - 0:2, Чакветадзе, 61 - 0:3.

Нереализованный пенальти: Вако, 5 (Грузия).

Гибралтар - Лихтенштейн - 2:1

Голы: Саланович, 15 - 0:1, Кабрера, 61 - 1:1, Чиполина, 66 - 2:1.

Напомним, в дивизионе C Лиги Наций также состоялось две игры. | soccernews.ru